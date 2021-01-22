Уроженка Казахстана стала исполняющей обязанности шефа протокола США

Уроженка Казахстана Асель Робертс стала исполняющей обязанности начальника протокола США, передает zakon.kz.

Новость об этом размещена на сайте правительства США.

Асель К. Робертс вступила в должность исполняющей обязанности начальника протокола США 20 января 2021 года. Обладая более чем 15-летним опытом работы в канцелярии начальника протокола, в последнее время она занимала должность старшего советника. Г-жа Робертс окончила Школу дипломатической службы им. Эдмунда Уолша Джорджтаунского университета со степенью бакалавра наук в области международного права и организаций. Она говорит на русском, казахском и японском языках, - сказано в сообщении.

Как сообщалось на сайте factcheck.kz, Асель Робертс (ранее Толенова) в протоколе работает давно. Согласно данным ресурса для госслужащих FederalPay.org, до 2005 года она работала в Алматы. На госслужбе США состоит минимум с 2008 года. Успела поработать с Бараком Обамой.

Асель Толенова родилась в Алматинской области в 1976 году. В 1993 году поступила в Джоржтаунский университет на факультет дипломатических отношений, а спустя пять лет - на службу в департамент протокола президента США. В 2014 году она получила должность заместителя начальника департамента, писал ранее Sputnik.

Согласно Википедии, руководитель протокола (англ. Chief of Protocol) — должностное лицо Государственного департамента США, в задачи которого входит консультирование президента США, вице-президента США и государственного секретаря США по вопросам государственного и международного дипломатического протокола. Имеет ранг посла и помощника государственного секретаря.