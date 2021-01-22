Курс доллара снова вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,57 тенге (+1,11), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,5-421,5 тенге, евро – 511-514 тенге, рос. рубль - 5,68-5,74 тенге.

Стоит отметить, что последние два дня курс доллара снижался.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов 22 января.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,26%, составив $52,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 1,16% — до $55,45 за баррель.