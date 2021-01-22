Нигматулин: Мажилис рассмотрит международное соглашение о борьбе с автоугонами

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутаты рассмотрят пакет ратификационных законопроектов. Это поправки в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата.

В этом ряду и изменения в Договор между Казахстаном и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Здесь же Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС. Реализация Соглашения позволит в том числе повысить конкурентоспособность отечественной племенной продукции.

В проект повестки пленарного заседания Палаты предложен вопрос о Плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента VII созыва на первую сессию.



