Jah Khalib рассказал, кто подпевает ему в новом альбоме

Казахстанский музыкант Jah Khalib выпустил новый альбом "Мудрец". Он сильнее показал себя весьма романтичным мужчиной, но всех взволновал вопрос, кто ему подпевает в некоторых треках, передает zakon.kz.

Как выяснилось, 6 новых песен казахстанского хитмейкера — высказывание о семейных ценностях и возвышенной любви.

В первой же песне Бахтияру подпевает его супруга. Они поженились летом 2020-го, но артист никак это не афишировал. Этот релиз — история их отношений, сообщает издание Flow.

Повествуя о разных этапах формирования семьи, "закладывании фундамента" семейных отношений, я продолжаю размышлять на тему любви: судьбоносной, духовно-нравственной и, главное, настоящей, - отметил Jah Khalib.