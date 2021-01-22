Вратарь не пустил "Реал" в 1/8 Кубка Испании и набрал подписчиков в Instagram

Страж ворот клуба "Алькояно" Хосе Хуан 10 ударов в створ из 11 и помог своему клубу победить грозный мадридский "Реал" и пройти в 1/8 финала Кубка Испании. Наградой ему стала известность в Instagram, передает zakon.kz.

По информации Marca, за одну ночь после знаменательного матча на страничку Хуана в Instagram подписались около 20 тыс. новых пользователей.

Гол Милитао в первом тайме шокировал, но в перерыве тренер сказал, что мы должны выйти и насладиться игрой с "Реалом". Я до сих пор в шоке. Это награда за мою карьеру, - поделился эмоциями 41-летний Хосе Хуан.

"Алькояно" обыграл "Реал" со счетом 2:1. Победный мяч команда забила на 115-й минуте, находясь в меньшинстве.