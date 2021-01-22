Ковер для кабмина Бердымухамедова купили за 218 тыс. долларов

22 января 2021, 16:08
Фото: hronikatm.com

Гигантский ковер за 218 тысяч долларов появился на стене одного из дворцов в Туркменабате, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Хроники Туркменистана", ковер был оценен в 765 тысяч манатов ($218,5 тысячи по госкурсу).

Деньги на ковер были собраны с руководителей организаций региона. Теперь работники предприятий ожидают, что руководство в свою очередь удержит часть этих денег с их зарплат.

В Туркменистане ковер утвержден, как один из национальных символов, объявлен государственным достоянием. Классический туркменский ковер имеет темно-красный (а также коричневый и синий) цвет и геометрический орнамент.


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