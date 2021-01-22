Жулдыз, не плачьте. Как полицейские предотвратили суицид 

В Боровом полицейские предотвратили суицид матери двоих детей. Женщина поссорилась с сожителем, сообщает zakon.kz.

Отчаявшуюся женщину заметили очевидцы, которые позвонили на номер 102.

На место происшествия незамедлительно прибыл полицейский наряд в составе младшего лейтенанта, инспектора службы РПП, Бокпаева Мерея Муратовича и младшего лейтенанта, инспектора РПП Ельтокова Жаната Азнабаевича.

Не теряя времени, младший лейтенант Мерей Бокпаев забежав в подъезд, поднялся к женщине, и расспрашивая о том, что с ней произошло, отвлекая внимание, обхватил женщину обеими руками и снял ее с подоконника. В это время его напарник младший лейтенант Жанат Ельтоков находился на улице и также отвлекал внимание женщины от намерения совершения задуманного вопросами. Спасенную женщину полицейские передали прибывшим медикам, - сообщили в ДП Акмолинской области.

Как оказалось, незадолго до происшествия она поссорилась с сожителем, известно также, что у женщины двое детей.

Было тревожно от осознания того, что на твоих глазах с человеком может случиться беда. И поэтому мы с напарником приложили все усилия, чтобы предотвратить трагедию…, - рассказал Мерей Бокпаев.

В настоящее время женщине оказывается психологическая помощь.