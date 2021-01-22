В Антикоре напомнили о последствиях за подстрекательство в даче взятки

Посредник или подстрекатель к взятке имеют не меньшую общественную опасность, чем действия взяткодателя, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

В 2020 году свыше 10 лет лишения свободы получили 19 взяткодателей и подстрекателей. Максимальный срок лишения свободы в прошлом году за подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере получил экс-заместитель акима Актюбинской области Мамунов, который осужден к 12 годам лишения свободы. Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что общественная опасность таких составов преступления как дача взятки, подстрекательство, пособничество и посредничество сопоставимы с получением взятки.

Посредник либо пособник является лицом, которое напрямую способствует как получателю взятки, так и взяткодателю в подкупе. Он является тем, кому обе стороны доверяют, в ряде случаев коррупционные преступления совершаются именно в результате участия такого посредника-пособника. Поэтому действия таких лиц обладают не меньшей общественной опасностью, чем действия взяткополучателя, — объяснил следователь.

Всего, по информации Агентства, за 2018-2019 годы и 12 месяцев 2020 года Антикоррупционной службой зарегистрировано более 1000 преступлений по факту дачи взятки. При этом динамика за последние 3 года свидетельствует о росте фактов регистрации преступлений в отношении взяткодателей.

Так, если в 2018 году было зарегистрировано 232 преступления, то в 2020 году зарегистрировано вдвое больше - 480 таких фактов. Увеличение выявляемости взяткодателей может свидетельствовать об учащении сообщении честными государственными служащими о фактах дачи им взяток, — заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан