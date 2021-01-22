16 компаний незаконно привлекали средства дольщиков в Алматы

За последние 3 года за незаконное привлечение средств дольщиков к ответственности было привлечено 16 компаний. Об этом сообщили в Управления градостроительного контроля Алматы, передает zakon.kz.

В соответствии с поручениями акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, данными на коллегии 6 января т.г., в Управлении градостроительного контроля (УГК) прошло совещание с представителями крупных строительных компаний, на котором обсуждался вопрос привлечения средств дольщиков, а также ход строительства и качество вводимых в эксплуатацию объектов.

Как сообщил руководитель УГК Бахытжан Наурзбеков, в настоящее время в городе у 22-х компаний имеются разрешения МИО на привлечение средств дольщиков, 5 объектов возводятся по линии Фонда гарантирования жилищного строительства.

В ходе контроля качества строительства в 2020 году к административной ответственности привлечены 258 строительных организаций, в 2019 – 87, а также 47 организаций, осуществляющих авторский и технический надзоры, - сообщили в Управлении.

Бахытжан Наурзбеков призвал строительные организации города к диалогу для решения любых возникающих проблем в сфере жилищного строительства, а также отметил важность вопроса качества работ, подчеркнув, что он находится на особом контроле администрации города и напомнил о необходимости соблюдения всех санитарных норм на строительных объектах.

Подготовил Альберт Ахметов