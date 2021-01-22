Качественная клюква - в Кремле прокомментировали "расследование о дворце Путина"

Опубликованные видеоматериалы о якобы "дворце Путина" в Геленджике являются ни чем иным как враньем. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает zakon.kz.

Он напомнил, что на днях уже опровергал эту информацию как несоответствующую действительности, передает ТАСС.

Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале,— это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров. Дмитрий Песков

По его словам, Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект.

Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. "Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов", — объяснил Песков. По его словам, "ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье".