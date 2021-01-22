Нурсултан Назарбаев провел встречу с Бейбутом Атамкуловым

Председатель партии "Nur Otan" встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Бейбутом Атамкуловым, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев указал на необходимость своевременной реализации ключевых направлений предвыборной программы партии "Nur Otan" "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!". В рамках обсуждения была отмечена важная роль министерства по дальнейшей диверсификации экономики.

Первый Президент Казахстана был также проинформирован о ключевых показателях развития в сферах промышленности, транспорта и строительства по итогам 2020 года.

В обрабатывающей промышленности наблюдается рост в отраслях: черной металлургии на 4,1%, цветной металлургии на 2,8%, машиностроении на 16,3%, легкой промышленности на 15%, фармацевтической промышленности на 47%, производстве готовых металлических изделий на 19,7%. Согласно статистическим данным, индекс физического объема по строительству составил 111,2%. По итогам 2020 года положительная динамика наблюдается в 16 регионах. Бейбут Атамкулов