Недвижимость, ипотека или управление?

Сложно удержаться от возможности реализации текущих жизненных потребностей, но и потратить пенсионные накопления сейчас и получать в будущем минимальную пенсию в размере 42,5 тыс. тенге – не лучший вариант.

Пенсионный возраст – это время, когда требуются большие средства, чтобы можно было сохранить привычный образ жизни, оплатить лечение или отдых после длительной трудовой карьеры, и помочь семье.

Купить новую квартиру или рассчитаться с ипотекой?

Может показаться, что наиболее эффективное решение - инвестировать свои пенсионные накопления в недвижимость, поскольку изымаемые из ЕНПФ средства для приобретения недвижимости, вызовут ощутимый рост цен на нее. Однако тут не все так просто.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за 2020 год цены на вторичное жилье в Казахстане возросли на 13,2%. Следовательно, инвестиции в недвижимость уже сейчас имеют риск обесценения, в особенности для той группы вкладчиков ЕНПФ, которая будет приобретать недвижимость последней. При этом, не стоит забывать о подоходном налоге в размере 10%, что делает выбор использования пенсионных накоплений на покупку недвижимости еще более нерациональным.

Цены на вторичное жилье по месяцам в 2019-20 годах

Отдать в управление профессионалам?

Вложения ни одного человека не могут сравниться по диверсификации с фондами коллективного инвестирования, будь это ЕНПФ или ПИФ. Вкладывая сбережения только в недвижимость, вкладчик полностью принимает все возможные риски данного вида активов. Как правило во всех фондах инвестирования пенсионных активов вложения распределяются по разным классам активов и видам финансовых инструментов, что позволяет снизить риски, не уменьшая при этом уровень доходности инвестиционного портфеля.

Частные управляющие компании Казахстана в силу накопленного опыта управления инвестиционными фондами являются более эффективными в размещении капитала – имеют правильное долгосрочное видение, хорошие системы риск-менеджмента и внутреннего контроля, а также более прозрачное отражение результатов деятельности и лучшие финтех-решения. Это позволит вкладчикам, сделавшим выбор в пользу частных управляющих компаний, лучше контролировать свои пенсионные сбережения.

Контроль над деятельностью частной управляющей компанией будет осуществляться Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в рамках своих надзорных функций самим ЕНПФ и независимым банком-кастодианом при проведении операций с пенсионными активами. Кроме того, проведение аудита по итогам финансового года обязательно для управляющих компаний. Как правило, у крупных управляющих компаний аудит проводится компаниями "Большой четверки".

С появлением возможности передачи пенсионных сбережений в частные управляющие компании появляется долгожданная конкуренция на рынке управления пенсионными активами, от которой в первую очередь выиграют вкладчики. Они смогут самостоятельно оценить эффективность процесса управления пенсионными активами и выбрать наиболее успешные и компетентные управляющие компании и инвестиционные стратегии.

Перевод пенсионных накоплений из ЕНПФ в частную управляющую компанию будет осуществляться исключительно деньгами, что позволит вкладчику зафиксировать доходность, которую он получал в прошлом, а управляющей компании - сразу сформировать хорошо сбалансированный по секторам, отраслям, странам, валютам и рискам инвестиционный портфель.

Любой вкладчик по истечении двух лет сможет перевести свои пенсионные накопления, переданные в управление частной управляющей компании, обратно в ЕНПФ. При этом пенсионные накопления могут быть использованы гражданами неограниченное число раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод частным управляющим компаниям.

Уже завтра у казахстанцев появится возможность подать заявку на снятие своих пенсионных накоплений. Вариантов для их использования много, но цель одна - достойное обеспечение Вашей старости. А для ее достижения цели разумнее всего будет передать свои пенсионные накопления управляющим компаниям.