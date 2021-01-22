Специалист назвал срок появления антител после вакцинации от COVID-19

Иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 дней, максимум — через 56 дней, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в эфире телеканала "Доктор".

Люди, переболевшие коронавирусом, могут не вакцинироваться как минимум до осени текущего года

Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски. директор по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

Он также отметил, что человеку не стоит переживать, если он по какой-то причине пропустил дату второй прививки.

Это, на самом деле, не критично, и сейчас уже есть в мире данные о том, что некоторые страны используют вакцинацию через шесть недель, поэтому я думаю, что в этом интервале можно выбрать промежуток. На самом деле, мы уже знаем, что классика жанра - 30-45 дней между вакцинациями - это приемлемые сроки, - добавил эксперт.

Также, по его словам, переболевшие могут не опасаться так называемого "британского" штамма, так как он "принципиально не отличается от того уханьского штамма или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже 1% изменения в геноме не произошло".