Сильный снегопад, гололед, туман и ветер. Какой будет погода в Казахстане 23 января?

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 января, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидается снег, на юге и юго-востоке – местами сильный снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики очень сильный ветер 30 м/с и более. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области – 30 м/с и более.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20, порывы – 23-28 м/с, днем в горных районах – 30 м/с и более.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области – порывы 23-28 м/с, ночью временами – 30 м/с и более.

В Алматинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, порывы – 24-29 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами – низовая метель.

В Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Акмолинской, Кызылординской, ночью Костанайской областях – местами усиление ветра 15-23 м/с.

В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Мангитсауской области ночью на севере области – гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем -9°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -17°, облачно.

Прогноз погоды на 23 января.