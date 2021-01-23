О неожиданном последствии коронавируса рассказал врач

Врач рассказала о повышении метеочувствительности после COVID-19, передает zakon.kz.

После COVID-19 некоторые люди становятся более зависимыми от погоды. Почему так происходит и в чем это выражается, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Наталья Зубарева.

Высокая чувствительность к изменениям погоды, в том числе атмосферного давления, встречается довольно часто, но сильного влияния на состояние здоровья в большинстве случаев это не оказывает. Как правило, все ограничивается головной болью, которая проходит после стабилизации погодных условий. Между тем у некоторых перенесших COVID-19 пациентов в моменты резкой перемены погодных условий начали проявляться обострения хронических болезней, рассказала врач-терапевт.

Очень многие люди переболели коронавирусом и имеют последствия, которые я у своих пациентов четко отслеживаю. У них на фоне определенных метеорологических условий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами случаются, а еще проявляются заболевания легочной системы и астма. Это доказанный факт. врач-терапевт Наталья Зубарева

Причину усиленного влияния погоды на обострение хронических заболеваний после коронавируса она предлагает искать в повышенном стрессе.

Человеческий организм способен резонировать и реагировать на любые изменения погоды. Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы. Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе. Например, после ковида ослаблена бронхо-легочная система или сердечно-сосудистая, - уточнила врач.

Помочь снизить влияние резких перемен погоды на организм может контроль за уровнем стресса, уверена врач. Плюс к этому, по ее словам, адаптируя организм к стрессу, тем самым мы улучшаем иммунную систему и тем самым снижаем риск заражения сезонными ОРВИ.

В период пика ОРВИ профилактически очень важно принимать самые важные микроэлементы и витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему. Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача, исходя из изначального уровня этих витаминов. Также нужны различные омега-3 кислоты. Еще надо стараться все-таки соблюдать какие-то профилактические меры, чтобы не заболеть. Наталья Зубарева