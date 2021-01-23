Минобороны РК обеспечивает контроль содержания и обслуживания объектов военной инфраструктуры

Руководство Министерства обороны РК обеспечивает контроль содержания и обслуживания объектов военной инфраструктуры с решением задач сохранения рабочих мест и социальных гарантий, сообщает zakon.kz.

В ходе инспекции заместителя министра обороны РК генерал-майора Мухамеджана Таласова гарнизонов регионального командования "Юг" состоялась встреча с вновь принятыми работниками ремонтно-строительного звена Жамбылской районной эксплуатационной части (РЭЧ), на которых возложены задачи содержания и обеспечения инфраструктуры гарнизонных и других специализированных военных объектов. Ранее они числились в штате частных организаций, оказывавших услуги на основе договоров на проведение работ в системе ремонта и строительства военных объектов, эксплуатации военного жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с тем недобросовестность отдельных руководителей этих подрядных организаций приводила к многочисленным нарушениями ими договорных обязательств, срыву установленных сроков, что влекло нарушение планов работы военного ведомства, снижение объемов освоения выделенных государством денежных средств. От этого страдали простые работники, которым задерживалась выплата заработной платы, социальных и пенсионных отчислений.

Мы осведомлены, какие трудности с невыплатой заработной платы возникали у вас на прежних рабочих местах, но Министерство обороны вас в беде не оставило, – заверил работников ремонтного звена генерал-майор Мухамеджан Таласов. – Теперь вы вошли в штат районной эксплуатационной части и будете обеспечены всеми социальными гарантиями и правами, займете постоянные должности со стабильной зарплатой.

Встречи с трудовыми коллективами, вновь сформированными в результате возвращения функций по содержанию и обслуживанию военных объектов в РЭЧ, состоялись в Таразском, Луговском и Гвардейском гарнизонах. Строители и ремонтники, ранее непосредственно осуществлявшие все необходимые работы, теперь зачислены в штат и вошли в состав гражданского персонала Вооруженных сил РК.

С учетом значительного внимания, которое уделяется вопросам совершенствования содержания военной инфраструктуры на уровне Верховного Главнокомандующего, Министра обороны РК, а также возросших темпов и объемов ремонта и строительства военных объектов, с начала 2021 года было принято решение по обеспечению казахстанской армии постоянным квалифицированным рабочим персоналом с передачей соответствующих функций государственной структуре, – отметил заместитель министра обороны РК генерал-майор Мухамеджан Таласов.

По его словам, формирование в составе Вооруженных сил специализированных подразделений по ремонту должно положительно отразиться на качестве работ, позволит оперативно реагировать на любые ситуации, обеспечит соблюдение режима промышленной и иной безопасности на военных объектах и минимизирует те риски, которые, к сожалению, привели к нежелательным последствиям в прошлом году.

В ходе инспекции также проведен осмотр объектов воинских частей гарнизонов регионального командования "Юг", изучены проблемные вопросы функционирования их военной инфраструктуры и намечены приоритетные задачи тылового обеспечения, требующие скорейшего решения.