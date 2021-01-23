В восемь раз превысило норму ВОЗ загрязнение воздуха в Пекине

Среднесуточная концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, превысила 23 января в Пекине 190 микрограмм на кубический метр при максимально допустимом значении в 25 микрограмм на кубометр, установленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом свидетельствуют данные Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным на 10:00 по местному времени (08:00 по времени Нур-Султана), средняя концентрация PM 2,5 составила 189 микрограмм на кубометр. В некоторых районах города показатель достиг 197 микрограмм на кубометр. Согласно прогнозам, качество воздуха в городе улучшится во вторник на следующей неделе.

В прошлом году Пекин отмечал улучшение качества воздуха из-за приостановки хозяйственной деятельности в условиях пандемии, однако снижение показателей PM 2,5 было краткосрочным. В этой связи власти постоянно призывают к охране окружающей среды и сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Основными источниками смога в Китае являются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Частицы PM 2,5 способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и накапливаться в организме, что может привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и другим заболеваниям.

Отмечается, что по этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.

По итогам 2019 года, расходы КНР на борьбу с загрязнением воздуха достигли порядка 25 млрд юаней (около $3,73 млрд по курсу на момент публикации данных).