Коронавирус выявили у двоих пассажиров, прилетевших из Дубая и Шарм-эль-Шейха 

22 января в Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

Из 1 944 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 604 человек, без справок прибыли 340 граждан РК.

В том числе:

В аэропорт Нур-Султана – 10 рейсов, 668 пассажиров, со справками - 596, без справок - 72;

В аэропорт Алматы – 6 рейсов, 1 084 пассажира, со справками - 865, без справок - 219;

В аэропорт Актау – 1 рейс, 46 пассажиров со справками;

В аэропорт Уральска – 1 рейс, 146 пассажиров, со справками - 97, без справок - 49.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 417 граждан РК, прилетевших без справок в РК 20 января, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, второй - рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы, - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.