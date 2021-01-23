Министр обороны посетил полигон в Алматинской области

Состоялась рабочая поездка министра обороны в Алматинскую область, где на полигоне "Илийский" проходят боевые стрельбы отделений, сообщает zakon.kz.

В ходе тренировок на практике применяется новый способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Министр обороны заслушал командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Каныша Абубакирова, который доложил, что в процессе боевых стрельб используется маскировка, применяются дымовые завесы, ведется наблюдение за ударными дронами.

Эти приемы, разработанные в Десантно-штурмовых войсках после тщательного анализа вооруженных конфликтов последних лет, позволят не только существенно повысить боеготовность войск, но и избежать больших потерь среди личного состава.

В ходе рабочей поездки генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев провел Урок мужества и патриотизма в специализированном лицее "Арыстан".

Министр обороны рассказал о значении для каждого мужчины, каждого гражданина и патриота своей страны выбора профессии военного, о стратегических направлениях развития Вооруженных Сил Казахстана, современных видах вооружения и военной техники. План урока для арыстановцев включил демонстрацию мультимедийного методического материала о казахстанской армии, ее задачах и роли в защите независимости и территориальной целостности страны.

Облик современных Вооруженных Сил нашей страны соответствует требованиям к армии 21 века. Военная профессия требует от военнослужащих иметь глубокие знания в точных, гуманитарных, естественных науках, а также крепкую физическую подготовку. По окончании специализированного лицея вы можете поступить в профильные вузы Министерства обороны. Всегда помните, что защита Отечества во все времена считалась высшей гражданской доблестью. Вы – новое поколение, которому в скором времени предстоит взять на себя ответственность за судьбу страны, ее дальнейшее развитие и процветание, - отметил Нурлан Ермекбаев, обращаясь к юношам, в перспективе готовым составить основу офицерского корпуса казахстанской армии.

В ходе посещения Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи министр обороны заслушал начальника института генерал-майора Аскара Мустабекова о текущем положении дел, организации учебного процесса в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, состоянии учебно-материальной базы, реализации учебных программ. Министр осмотрел тренажерные комплексы, образцы учебной техники и вооружения, оборудование кабинетов, кафедр и лабораторий.

Глава оборонного ведомства обратил внимание на необходимость дальнейшего совершенствования содержания учебного процесса, повышения качества подготовки военных кадров.