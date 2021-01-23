Трамп собирается найти себе новое занятие

23 января 2021, 16:54
Фото: Newpost

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен найти себе какое-то новое занятие, но позже, сообщает zakon.kz.

"Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас",-— ответил экс-глава американской администрации в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич (штат Флорида) на вопрос журналиста газеты Washington Examiner о дальнейших планах.

После этого помощники Трампа попросили этого журналиста уйти.

Таким был первый комментарий республиканца после истечения его полномочий на посту президента США. Ранее о своеобразной "паузе" для Трампа говорил один из его помощников. Он отметил, что его сторонники надеются, что он "просто будет играть в гольф в течение месяца, ему надо постоянно находиться в движении".

Ранее стало известно, что процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.


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