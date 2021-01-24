Байден изменит "драконовскую политику" Трампа в отношении иммигрантов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору план по сокращению миграционных потоков, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, ссылаясь на заявление Белого дома, Байден и Обрадор обсудили "сотрудничество по ряду двусторонних и региональных вопросов, в частности, по региональной миграции".

Президент [США] изложил свой план по сокращению [масштабов] миграции за счет устранения ее основных причин, расширения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации, —говорится в заявлении.