Погода на 24 января

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 января, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана влияют атмосферные форнтальные разделы, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидается снег, на западе РК осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. РГП "Казгидромет"

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, в Атырауской области – гололед, в Мангистауской области днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами низовая метель, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с, Жамбылской области ночью порывы 23-28 м/с.

Восточно-Казахстанской, ночью Карагандинской, днем Костанайской областях местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, на севере Костанайской области ожидается сильный мороз 40 градусов.

Прогноз погоды в Алматы: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -22°, облачно.

Прогноз погоды на 24 января.