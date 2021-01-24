Появился тизер нового клипа Димаша Кудайбергена

24 января 2021, 09:32
Фото: скриншот

Тизер нового клипа Димаша Кудайбергена появился в Сети, сообщает zakon.kz.

Скоро выходит мой новый музыкальный видеоклип на песню "Golden"! В первую очередь я бы хотел поблагодарить своих любимых Dears за поддержку, и за то, что вы всегда с нетерпением ждете мои новые работы. Надеюсь, вы получите хорошие впечатления от моего нового видеоклипа, - написал он на своей странице в Instagram.

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Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Певец отметил, что скоро будет объявлена дата релиза.


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