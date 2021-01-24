Более 1,5 тыс. казахстанцев вернулись из-за границы за сутки

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предоставил информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 23 января, сообщает zakon.kz.

23 января на территорию РК прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 1547 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 202 человека, без справок прибыли 345 граждан РК. В том числе:

в аэропорт Алматы – 9 рейсов, 1 129 пассажиров, со справками – 856, без справок – 273;

в аэропорт Нур-Султана – 4 рейса, 418 пассажиров, со справками – 346, без справок – 72.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа у всех 340 граждан РК, прилетевших в РК 22 января, тестирование показало отрицательный результат.