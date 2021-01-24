Как планировать беременность в период пандемии

Эксперты считают, что нужно пока воздержаться от планирования беременности по двум причинам: из-за риска самого коронавируса и из-за перспективы иммунизации, то есть получения прививки, передает zakon.kz.

Какие моменты, связанные с COVID-19, нужно учитывать тем, кто задумывается о рождении ребенка, объяснила в интервью радио Sputnik акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева.

По ее словам, после прививки в течение полугода беременеть не рекомендуется. Если же женщина уже ждет ребенка, то ей нужно на время беременности отказаться от вакцинации.

Беременных женщин вовсе не прививают, это высокий риск для жизни и здоровья и матери, и малыша. А тем, кто привился, и задумывается о рождении ребенка, необходимо проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом и не беременеть после прививки хотя бы полгода. Любовь Ерофеева

Она отметила, что сдать анализы и проконсультироваться со специалистом необходимо и тем, кто уже переболел коронавирусом. Нужно убедиться, достаточную ли защиту от инфекции они получили.

Подавляющее большинство переболевает коронавирусом в достаточно легкой форме, то есть иммунитет не будет очень напряженным, его может хватить всего на 3–6 месяцев, в то время как прививка дает иммунитет до двух лет. Моя рекомендация такова: непременно перед планированием зачатия сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько напряжен иммунитет, достаточно ли количество там антител. Любовь Ерофеева

Если женщина уже забеременела, она должна максимально оградить себя от различных контактов, посоветовала врач.

Все ваши внешние контакты нужно свести к минимуму. Визитов в общественные места и лечебные учреждения должно быть как можно меньше. Но под контролем врача акушера-гинеколога нужно быть с самых ранних сроков беременности. Любовь Ерофеева

Чем быстрее женщины репродуктивного возраста сделают прививку, тем быстрее они могут планировать последующую беременность, заключила эксперт ВОЗ.