Впервые в истории проведена пересадка рук и плеч

Исландский электрик потерял обе руки во время несчастного случая на работе. На поиски доноров для пересадки ушли годы, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Iceland Monitor, трансплантацию сделали 48-летнему жителю Исландии Феликсу Гретарссону. Операцию провели французские врачи в Лионе.

Участвовали две команды хирургов (около 50 человек). В результате успешной операции перспективы правой руки стать функциональной намного выше, чем левой — для нее пришлось полностью перекроить плечевой сустав.

2 января 1998 года Феликс работал на высоковольтной линии электропередачи, когда скачок напряжения в 11 тысяч вольт обжег его руки. Три месяца он находился в коме. Хирурги были вынуждены ампутировать ему обе руки. Он перенес еще несколько операций, в том числе пересадку печени.

В лионском больничном центре сообщили, что 48-летний гражданин Исландии находится в стабильном состоянии.

Жена пациента Сильвия Гретарсон поделилась эмоциями с журналистами: "Сегодня я вижу как светятся от счастья глаза моего мужа я вижу в них надежду. Я очень рада за него и сделаю все, что смогу, чтобы поддержать его".

Медики отказываются давать прогноз, насколько подвижны окажутся руки. По словам Арама Газаряна, ведущего хирурга, который проводил операцию, если пациент сможет активно сгибать локоть, это изменит его жизнь.