Автомобиль сгорел на дороге в Алматы

Видео, на котором на дороге горит автомобиль, появилось в алматинских соцсетях, сообщает zakon.kz.

Столб черного дыма был виден издалека. Горел автомобиль BMW 1985 года выпуска.

В пресс-службе ДЧС города Алматы прокомментировали, что пожар произошел на дороге в Жетысуском районе по проспекту Рыскулова, на углу улицы Бокейханова.

Сообщение о происшествии поступило на пульт ДЧС города в 17:18. Звонившая уточнила, что автомобиль уже практически сгорел.

По прибытию пожарные подали стволы с пеной. Возгорание локализовали в 17:30, еще через 9 минут было ликвидировано полностью. Площадь пожара составила 5 кв.м. Предварительная причина - короткое замыкание в салоне автомобиля. пресс-служба ДЧС города Алматы

Необходимо отметить, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. В этой связи ДЧС города Алматы рекомендует обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей " жучки" и всегда иметь исправные огнетушители.