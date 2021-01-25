SpaceX запустила ракету со 143 спутниками и установила рекорд

24 января американская космическая компания SpaceX Илона Маска осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту сразу 143 спутника, установив новый рекорд, передает zakon.kz.
Как сообщили в SpaceX, это самое большое количество спутников, которые отправляли в космос на одной ракете-носителе.
Liftoff! pic.twitter.com/js3zVM77rH— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
Только 10 из 143 спутников принадлежат SpaceX и были запущены в рамках проекта по созданию спутникового интернета Starlink.
Остальные — спутники мелких коммерческих и правительственных компаний. Общая масса груза, который вывела на орбиту ракета Falcon 9, составляет около пяти тонн.
Предыдущий рекорд зарегистрировали в 2017 году. Тогда Космическое агентство Индии смогло успешно запустить ракету со 104 спутниками.
Хотите быть в курсе важных новостей?