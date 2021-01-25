Это пройденный этап - Дава впервые рассказал о расставании с Бузовой

Видеоблогер и музыкант Давид Манукян, известный как Dava рассказал, что отношения с Ольгой Бузовой — пройденный для него этап, сообщает zakon.kz.

Разрыв отношений с Бузовой он впервые прокомментировал в эфире телеканала "Россия-1", где участвует в двенадцатом сезоне проекта "Танцы со звездами".

Об отношениях Манукяна и Бузовой стало известно еще в 2019 году. Многие пользователи Сети не верили в их роман и называли его "показухой. В начале января этого года пара устроила свадебную церемонию на Мальдивах, которую также сильно раскритиковали, назвав "ненастоящей".

Накануне выступлений травмировал плечо и был доставлен в травмпункт. Но повреждение оказалось несерьезным, DAVA успел восстановиться и вернуться в шоу. В передаче Манукян, будучи чемпионом России по бальным танцам, выступает в паре с Дарьей Палей — вице-чемпионкой мира и Европы по латиноамериканским танцам. Некоторые даже считают, что усердные тренировки и масса времени, которое Давид уделяет партнерше на паркете, тоже могли стать причиной разрыва отношений с Ольгой Бузовой.