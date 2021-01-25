Как вернуть обоняние и вкус после COVID-19

Потеря вкуса и обоняния у переболевших коронавирусом может затянуться на длительное время, передает zakon.kz.

Несколько приемов для их восстановления посоветовал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Проблемы с восприятием вкусов и запахов – один из характерных признаков COVID-19. Пока нельзя сказать наверняка, с чем это связано, специалисты рассматривают несколько теорий, отметил эксперт.

Ученые предполагают, что при ковиде нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушатся, не успевают дойти до вкусовых рецепторов. Суть второй теории в том, что сами рецепторы повреждаются. То же самое связано с обонянием. Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении. невролог, нейрофизиолог Александр Будик

По его словам, у большинства людей обоняние и вкусовые ощущения восстанавливаются достаточно быстро, симптомы уходят буквально за пару недель. Но некоторые люди месяцами страдают от этих нарушений. Им могут помочь специальные упражнения с сильными запахами.

Своим пациентам я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы – насыщенные, интенсивные ароматы. Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3, - посоветовал врач.

Специальных методик для улучшения восприятия вкусов нет, однако восстановление обоняния повлечет за собой и возвращение вкуса, уверен врач.

Восстановление обоняния и вкуса идет параллельно. Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй составляющей. Улучшение обоняния и восприятия запахов будет вести к улучшению восприятия вкуса, - пояснил Александр Будик.