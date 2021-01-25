В Алматы снизят тариф на электроснабжение, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК, с 1 февраля департамент КРЕМ МНЭ РК по городу Алматы снизит тариф на электроснабжение для населения на 1,5% (с 17,12 тг/кВт.ч без НДС до 16,86 тг/кВт.ч без НДС), для юридических лиц на 1,2% (с 18,47 тг/кВт.ч без НДС до 18,25 тг/кВт*ч без НДС).

В ведомстве пояснили, что данное снижение удалось добиться в связи со снижением тарифов на передачу и балансировку электроэнергии, обеспечения мощности.

Экономия для населения составит 554 млн.тг., для юридических лиц - 820 млн.тг. (...) Для достижения вышеуказанных показателей дополнительно способствовал факт перераспределения нагрузки с населения на бюджетные организаций при поддержке акимата города Алматы, - резюмировали в пресс-службе.

Читайте также:

В Алматы снижен тариф на теплоснабжение