Что нельзя делать 25 января: приметы на Татьянин день

По преданию, святая Татьяна истовой молитвой во славу Христа сумела побороть языческое божество. За свою веру она была замучена, сообщает Утро.ru.

Обычаи и традиции на Татьянин день

На Руси верили, что в день святой Татьяны категорически нельзя ссориться. Особенно запрещены конфликты внутри семьи. Такой разлад может испортить сквернословам весь год.

Также Татьянин день положено встречать в хорошо прибранном доме. Оставшийся в избе сор может обернуться тяжелым заболеванием кого-то из домочадцев.

А еще наши предки верили, что в эту дату нельзя отказывать нуждающимся. Если просьбу такого человека проигнорировать, то в будущем можно занять его место, лишившись материального благополучия.

Издревле девушки любили гадать на Татьяну. В этот день происходило много таинственного, и потусторонние силы были готовы к общению с земными жителями.

25 января в России также отмечают День студента.

Уже позже появилось еще одно поверье. Если выйти 25 января на балкон с зачетной книжкой и прокричать "халява, приди", то будущие экзамены пройдут без сучка и без задоринки. А вот готовиться к учебным испытаниям запрещено – нельзя читать свои конспекты и повторять пройденный материал.

Приметы на 25 января