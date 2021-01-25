Появилось видео, как водитель такси в "час пик" выехал на встречку 

В Нур-Султане задержан водитель такси за выезд на полосу встречного движения, сообщает zakon.kz.

Создав аварийную ситуацию, водитель такси выехал из плотного транспортного потока и продолжил движение по встречной полосе. Нарушение ПДД зафиксировали камеры видеонаблюдений ЦОУ в "час пик", когда автомобиль двигался по проспекту Туран со стороны улицы Достык, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Патрульными полицейскими водитель автомашины Kia Rio был задержан. За выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 596 части 3 КРКобАП.

Как сообщили в полиции, собранный материал в отношении водителя такси направлен в административный суд Нур-Султана для принятия процессуального решения. За подобные нарушения водителям, согласно административному законодательству грозит лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.