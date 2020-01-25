Как государство помогало экспортерам в коронавирусный 2020 год

Для KazakhExport (дочерней компании АО "НУХ "Байтерек", подведомственно организации МТИ РК), этот период стал временем активной работы, передает zakon.kz.

Был совершен переход на дистанционную организацию труда, удалось не только сохранить все бизнес-процессы компаний, но и повысить оперативность взаимодействия с клиентами.

Решение многих вопросов перешло в онлайн поле, наши сотрудники вели разъяснения по инструментам поддержки KazakhExport, проводилось дистанционное обучение представителей БВУ РК. Даже в удаленном режиме алгоритмы процедур для клиентов остались по-прежнему простыми и понятными. Таким образом, наши клиенты-экспортеры не ощутили на себе проблем с оформлением сделок и документов, - председатель правления KazakhExport, Руслан Искаков.

По итогам 2020 года страховая компания поддержала 115 предприятий (41 из них получили поддержку впервые) на общую сумму 134, 631 млрд тенге, при 97 млрд тенге в 2019 году.

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Среди них такие крупные проекты, как:

"Hyundai Trans Kazakhstan" (завод по сборке легковых автомобилей)

Сумма страховой защиты составляет 6,885 млрд. тенге

В 2023 году на заводе планируют нарастить выпуск автомобилей до 43 900 единиц в год. На 2021 год запланированный объем экспорта в Узбекистан составляет 4 436 автомобилей (с последующим ежегодным увеличением на 10%) или порядка 35 млрд тенге.

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Костанайский машиностроительный завод "СарыаркаАвтоПром"

Компания накапливает успешный опыт по экспорту произведенной продукции в соседние страны (РФ, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан).

ТОО "СарыаркаАвтоПром" использует такие инструменты страхования KazakhExport как экспортное торговое финансирование, страхование экспортных кредитов, входящее перестрахование.

Объем принятых KazakhExport обязательств по всем экспортным контрактам компании за 2020 год составил почти 6,5 млрд тенге.

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В 2020 году АО ЭСК "KazakhExport" оказал поддержку ТОО "Cool infinity" по обязательствам перед АО ДБ "Альфа-банк" в размере 500 000 000 тенге, путем предоставления страховой защиты банковского займа на приобретение сырья и материалов для производства изотермических вагонов - термосов с последующим экспортом в Российскую Федерацию.

Поддержка агропромышленного комплекса и пищевой промышленности

Все направления, включающие в себя переработку, имеют высокий приоритет для KazakhExport, в том числе и в сфере АПК.

В частности, в настоящий момент компания принимает участие в строительстве двух крупных маслоперерабатывающих заводов, в полном объеме нацеленных на экспорт, модернизации простаивающей птицефабрики в Карабалыкском районе Костанайской области, которая уже на перовом этапе будет производить двенадцать с половиной тысяч тонн бройлерного мяса в год.

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В целом, по итогам прошлого года доля поддержанных KazakhExport предприятий АПК и пищевой промышленности от общего количества поддержанных проектов составила 37% или 48 предприятий (19 новых), объем принятых страховых обязательств достиг 49 млрд тенге.

В числе клиентов KazakhExport как представители крупного, так и малого и среднего бизнеса из разных регионов страны.

Рост сотрудничества с банками второго уровня

В 2020 году страховое покрытие АО "ЭСК "KazakhExport" приравняли к высоколиквидному обеспечению по займам БВУ.

Постановлением Правления РГУ "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка" внесены изменения в некоторые законодательные акты, что позволило нарастить объемы сотрудничества с банками.

С 2016 года под страховое покрытие KazakhExport казахстанские экспортеры смогли привлечь банковское финансирование на сумму 216,5 млрд тенге. При этом в 2020 году эта сумма составила уже целых 102,071 млрд тенге (для сравнения в 2019 году - 48,224 млрд тенге).

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Это значит, что экспортеры привлекают все больше финансовых средств через банки с помощью страхового покрытия от KazakhExport.

KazakhExport успешно работает с такими институтами развития как БРК, ЕАБР, АО "Казына Капитал Менеджмент", Аграрная кредитная корпорация, Фонд развития промышленности.

Среди БВУ активными партнерами являются "Халык банк", "РБК", "Сбербанк", "Альфабанк", "Нурбанк", "ВТБ", "Евразийский Банк".

Что говорят международные рейтинги?

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Экспортной страховой компании "KazakhExport" рейтинг Финансовой Устойчивости Страховщика по международной шкале "Baa3" с положительным прогнозом, т.е. на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан.

Анализируя деятельность "KazakhExport", эксперты отметили очень высокий уровень собственного капитала, рост рентабельности, хорошую финансовую гибкость, преобладающую долю на рынке страховых кредитов в течение нескольких лет, эффективное продвижение стандартов андеррайтинга.

Также аналитики подчеркнули роль экспортной страховой компании в период пандемии, повлекшей экономический спад во всех секторах экономики. Сильная капитализация компании и государственная гарантия "KazakhExport" увеличивают страховую емкость для поддержки отечественных экспортеров и являются обеспечением для выполнения своих страховых обязательств.

Это несомненно также увеличивает кредит доверия зарубежных партнёров к страховому покрытию KazakhExport.

Планы KazakhExport на 2021 год

Господдержка бизнеса на экспорт через специализированные агентства - распространенная практика в большинстве стран.

Чем больше собственный капитал экспортно-кредитного агентства, тем больше возможностей по объему сделок, которые оно может реализовать, и максимальному размеру риска, который может удерживать.

Получение же государственной гарантии, с одной стороны, позволяет увеличить емкость страхового портфеля, а с другой - участвовать в более крупных проектах.

В декабре 2019 года осуществлена капитализация KazakhExport на сумму 34 млрд тенге из средств республиканского бюджета. А в мае 2020 года - еще на 29 млрд тенге. Таким образом, уставный капитал компании вырос до 100 млрд тенге, а размер активов превысил 118 млрд тенге.

Кроме того, в декабре 2019 года компания получила государственную гарантию по поддержке экспорта на 102 млрд тенге со сроком действия на 10 лет.

На 2021 год планируется дальнейшая капитализация на 5 млрд тенге. Все это в совокупности позволяет увеличить объем страховой поддержки казахстанских экспортеров обрабатывающего сектора через инструменты KazakhExport до 200 млрд тенге в год.

Справочная информация

Экспортная страховая компания KazakhExport является единственной специализированной страховой организацией - институтом развития Республики Казахстан, осуществляющей функции экспортно-кредитного агентства, предоставляющей предприятиям-экспортерам обрабатывающего сектора и банкам второго уровня страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях и гарантирующей безопасность экспортных сделок.