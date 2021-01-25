Первое фото британского штамма коронавируса показали ученые

Ученые Роспотребнадзора смогли получить первое изображение британского штамма коронавируса, передает zakon.kz.

Фотография под микроскопом была получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Снимок был получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при 100 000-кратном увеличении. На снимке видна вирусная частица округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм. и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами длиной около 20 нм.

В Роспотребнадзоре сообщили, что мутации, характерные для британского штамма, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в середине декабря 2020 года. Ученые отметили, что новый вариант коронавируса более заразен, но менее смертоносен.