Силач Закир Найманбаев рассказал, почему больше не желает участвовать в шоу "Каменные лица"

Закир Найманбаев – двукратный чемпион Казахстана, чемпион Азии и призер чемпионата мира по пауэрлифтингу. Он голыми руками поднимает и разворачивает автомобили и выполняет другие экстремальные силовые трюки. Является единственным казахстанцем, который участвовал (дважды) в популярном российском шоу "Каменные лица". В интервью журналисту zakon.kz он признался, что больше не хочет выступать в данном проекте.

- Закир, расскажи немного о себе, откуда ты родом, как складывалась твоя спортивная карьера, чем сейчас занимаешься...

- Мне 26 лет, я родился и вырос в Семее. Родился, можно сказать богатырем - 4 кг 300 грамм. Окончил физкультурный институт, работал в ЕНУ имени Гумилева в Нур-Султане, сейчас работаю в школе.

В 11 лет папа повел меня в спортзал, чтобы я занимался пауэрлифтингом, у меня очень хорошо получалось. Пауэрлифтинг – это один из самых тяжелых видов спорта, американский, можно сказать, он не легче, чем тяжелая атлетика.

Сначала я занимался только для себя, чтобы поддерживать форму, а в 13 лет уже понимал, что у меня есть предрасположенность к спорту. Мои силовые показатели по поднятию штанги были в режиме лежа 105 кг без экипировки, без специальной майки.

Помимо этого, я занимался легкой и тяжелой атлетикой, ходил на борьбу, дзюдо. Особенно мне нравилась борьба.

В 16 лет я впервые выступил на чемпионате города Семея по пауэрлифтингу, попал во взрослую мужскую категорию и уже поднял штангу в режиме лежа 125 кг. Меня заметил один из тренеров и сказал, не хочешь ли ты выступить уже более профессионально на чемпионате Казахстана.

Но сначала я поехал на чемпионат области. Там я увидел огромных мужиков, которые просто поразили меня своими показателями, и я тоже захотел стать таким же, как и они и даже сильнее. Я занял первое место и меня отобрали на чемпионат Казахстана, который прошел в марте 2012 года в Талдыкоргане. Мне досталось второе место, и дальше я попал на чемпионат Азии осенью того же года.

Это был мой первый опыт в таких соревнованиях. Взрослые мужики смотрели на меня и понимали, что я уже могу составить им серьезную конкуренцию. В 18 лет я уже поднимал больше тех мужиков, которые занимались по 10-15-20 лет. Я всех обошел, мои результаты были максимально выше, чем у них.

Затем я участвовал во втором республиканском чемпионате, проходившем в Актобе. Был август месяц, жара невыносимая… Мы поехали на поезде, окна не открываются… Ехали три дня. На тот момент мой вес был 110 кг, мне надо было скинуть до 105, и я сильно переживал, что не смогу скинуть, но скинул до 103.

На этих соревнованиях я установил рекорд Казахстана, подняв от груди 190 кг в возрасте до 18 лет. Затем выступал на чемпионате Азии, который проходил в Алматы и там я поднял от груди уже 215 кг и занял первое место.

- И с тех пор постоянно занимаешься пауэрлифтингом?

- Разные ситуации были. Я бросал тренировки и уходил на борьбу, мне нравилось дзюдо, но через какое-то время опять возвращался к штанге, потому что это мне очень нравилось, этот вид спорта закаляет характер, ты становишься мужественным, сильным, ведь не каждый может пойти и поднять заветный вес.

После чемпионата Азии я сделал отдых, он продолжался три года.

Затем поехал на чемпионат мира в Россию в город Екатеринбург в 2015 году и занял второе место с результатом 240 кг. Я был безумно рад и хоть второе место, оно достойное. И третье место в абсолютной категории завоевал.

Приседание с бараном

- Потом пришло разочарование?

- К сожалению, да.

После соревнований я приехал домой и понял, что мой вид спорта он никому не нужен. Я встретился с акимом, мне пожали руку и сказали, молодец, продолжай в том же духе, но никакой поддержки не было.

На душе было невесело и я, подумав, решил заняться другими вещами в жизни. В то время стал популярным Инстаграм, я начал снимать видео, придумывать силовые номера, они разлетелись по пабликам казахстанским и не только казахстанским. Люди интересовались, узнавали меня на улице. Я понял, что людям нужен треш, трюки, они намного интереснее, чем просто штанга. Можно сказать, эти силовые номера продвигали мой вид спорта – пауэрлифтинг.

- При каких обстоятельствах тебя судьба свела с Амираном Сардаровым?

- Как-то увидел российское шоу "Каменные лица" со знаменитым ведущим, видеоблогером Амираном Сардаровым и решил просто рискнуть, записал к нему видеобращение, говорю: "Меня зовут Закир Найманбаев, я из Казахстана, я не простой человек, я поднимаю тяжести и делаю различные трюки". Смонтировал свои силовые номера и отправил ему.

К моему удивлению, он лично сам ответил: "Закир, я сейчас в Америке, через месяц буду в России и приглашу тебя на шоу". И они действительно пригласили меня.

- В чем суть "Каменных лиц"?

- Участники бьют друг друга по лицу ладонями. Бьют сильно, чтобы очень зрелищно было, даже увечья можно наносить сопернику.

- Ой… По лицу, да еще с увечьями, ужас…

- Да, из-за этого я, когда уже подписался на "Каменные лица" и меня пригласили, хотел даже дать заднюю, думал, не выступать что ли, но это было бы некрасиво с моей стороны, поскольку уже договорились, и мне пришлось ехать.

По лицу бить, конечно, нехорошо и я, честно говоря, больше не хочу выступать в таких шоу, нет желания. На лицевой части человека находятся сонная артерия, перепонки ушные и удары по лицу очень опасны. Просто организаторы на этом деньги большие делают, а участники гонятся за популярностью.

- Ты тоже за популярностью поехал?

- В какой-то степени, да, но больше хотелось заработать, мне на тот момент нужны были деньги, отец болел. С другой стороны, хотелось немного продвинуть самого себя, чтобы тебя узнавали, чтобы повысить свою медийность. Поэтому решил выступить, посмотреть, что это такое. Я всегда пробую что-то новое, всегда что-то придумываю, у меня большая фантазия. Иногда мне сны какие-то пророческие снятся, и потом я стараюсь воплотить их в жизнь.

В общем, дважды выступил на этом шоу и хватит, нужно остановиться, пока ничего не повредил.

- Как прошел бой?

- В битве за хайп "Каменные лица" было два боя. В первый раз я бился с самым сильным участником этого шоу, супертяжеловесом из Челябинска Денисом Вильдановым. У него было прозвище "Большой папа", вес 220 кг, а у меня всего лишь 117 кг, разница большая. Бой завершился вничью.

После этого шоу меня многие стали узнавать, и это было приятно. Участие в этом шоу дало мне некоторый опыт, знакомство с различными людьми, общение, что-то новое, полезное узнал.

Второй бой состоялся на новогоднем выпуске, моим соперником в этот раз был охранник из команды организаторов и встреча опять закончилась вничью.

- А ты знал, что будешь выступать против самого сильного в России соперника?

- Нет. Я его не знал и не видел до самого последнего момента, мы только там познакомились. Незадолго до выхода меня поставили перед фактом, что ты будешь в поединке с самым сильным в России соперником, которого здесь зовут "Папа". Я очень удивился, думаю, это что-то нереальное, куда я приехал... Но виду не показал, говорю, хорошо, понял. И стал настраиваться, чтобы не опозориться, до конца выстоять.

Удары действительно были очень сильные, болевые. Терпел.

- А какие-то меры безопасности предусмотрены на этом шоу?

- На руки участников наносится магнезия белая, ее обычно используют штангисты, для того, чтобы удар по лицу был правильный. Не по уху там и так далее, а по лицу. И куда пришелся удар, определяют по магнезии, она оставляет след - белое пятно.

- Сколько ты там заработал?

- За ничью получил 50 тысяч рублей, это 300 тысяч тенге. Плюс на рекламе немного заработал, итого около 500 тысяч тенге.

- Закир, где ты берешь силы, чтобы сдвигать с места автомобили, поднимать большие тяжести и так далее. Это, наверное, не просто какая-то физическая сила и мышцы, а что-то другое. Что?

- Это внутренняя сила, контроль, это все идет из головы, этот вид спорта для умных людей, хотя многие думают, что спортсмены недалекие люди. Ну и, конечно, задействуются мышцы. Как говорится, когда человек на адреналине, он может поднимать намного больше себя. Был, например, случай, когда женщина, увидев своего ребенка под колесами машины, сдвинула ее. Есть и другие подобные случаи.

Что касается меня, то я сам контролирую свою психику, сам себя настраиваю. Каждый настраивается по-своему, но самое главное, проработать психику и тогда человек становится сильнее.

Но это временно, после выступления я 2-3 недели болею, психологически устаю. Вот экстрасенсы же говорят, что настраиваются, потом неделями болеют. У меня то же самое. И мышцы болят, и внутреннее состояние ослабевает, появляется опустошенность…

- Как ты думаешь, какое спортивное будущее у Казахстана, как нам надо развивать спорт, воспитывать достойных спортсменов?

- Сейчас, конечно, сложно что-либо конкретно сказать, пандемия вносит свои коррективы во все сферы жизни, в том числе в спортивную и уже нет такого спонсирования, как было раньше.

Олимпийские виды спорта по любому всегда будут жить в Казахстане, у нас хорошо развита школа бокса и борьбы, но другие виды спорта, например, неолимпийские находятся в плачевном состоянии. Тот же пауэрлифтинг он никому особо не нужен, потому что это не зрелищный вид спорта, в нем нет шоу. А чтобы сделать шоу, провести какие-то массовые соревнования, необходимо финансирование, нужно пригласить каких-то знаменитостей, звезд эстрады...

Почему, например, у нас в Казахстане футбол очень слабый, но финансирование большое. Потому что они стараются привезти игроков из-за границы. Я считаю, это большой минус. Надо воспитывать своих спортсменов, поднимать квалификацию тренеров, а не покупать зарубежных. От них временная польза, наши спортсмены и тренера принесут больше пользы стране, чем они.

Надо, чтобы каждый спортсмен независимо, олимпийский вид спорта или неолимпийский, чувствовал поддержку со стороны государства и знал, что не зря занимается спортом, чтобы все виды спорта у нас были востребованы.

У нас в Казахстане есть не только Геннадий Головкин и Илья Ильин, у нас очень много талантливых спортсменов, но на них почему-то не обращают внимания. Это плохо. Надо находить молодых многообещающих спортсменов, продвигать их, помогать, дать им возможность участвовать в престижных международных соревнованиях, добиваться высоких результатов.

Думаю, в нашей стране найдутся люди, которые могут спонсировать сильных достойных спортсменов. В любом виде спорта. И в дальнейшем создавать для них такие условия, чтобы они могли зарабатывать благодаря своему таланту, чтобы это приносило им какой-то доход, чтобы они испытывали радость от того, что они востребованы, реализованы, уважаемы, что от них есть польза обществу.

И мне бы хотелось помогать таким спортсменам. Конечно, у меня таких финансовых возможностей нет, я обычный школьный преподаватель, но я бы помогал находить спонсоров для талантливых молодых спортсменов, ведь финансирование – ключевой вопрос в любом виде спорта.

Я мечтаю, чтобы в Казахстане развивался пауэрлифтинг, это очень интересный вид спорта, хоть и не олимпийский, но ему, к сожалению, уделяют мало внимания.

- Ты же хотел заняться другим проектом – "Бои без правил". Получилось?

- Нет еще...

Торгын Нурсеитова

@zakir_naimanbayev