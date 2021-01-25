Обнальщики в Алматы выписали счета-фактуры на 147 млрд тенге

О борьбе с теневой экономикой рассказали в Прокуратуре Алматы, передает zakon.kz.

В прошлом году выявлено 82 правонарушения, связанных с незаконным обналичиванием денег, в том числе совершенных тремя организованными преступными группами. Обнальщиками выписаны фиктивные счета-фактуры на сумму более 147 млрд тенге, неуплаченный налог в бюджет превысил 29 млрд тенге, - сообщили в городской прокуратуре.

В суд по итогам расследований направили 65 дел, 11 человек осуждены к различным мерам наказания.

Налоговыми органами в суды внесено 165 исков о признании сделок между обнальными компаниями и их контрагентами недействительными, из которых уже по 62 на 11 млрд тенге вынесены удовлетворительные решения. Прокуратура города Алматы призывает добросовестных налогоплательщиков оградить себя от взаимоотношений с неблагонадежными предприятиями, - резюмировали в надзорном органе.