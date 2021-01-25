В 2020 году БРК инвестировал в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру 506,2 млрд тг

Представители АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга Байтерек, БРК) поделились основными финансовыми результатами и сообщили, что в 2020 году Банк инвестировал 506,2 млрд тенге в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру и профинансировал 34 крупных проекта в разных регионах страны.

За указанный период госбанк одобрил к финансированию 8 новых инвестпроектов и 4 предэкспортные операции на сумму 195,4 млрд тенге. Что касается обьема кредитного портфеля Банка, то несмотря на пандемию короновируса и вызванный ею кризис, он увеличился на 14,3% и достиг 1 974 млрд тенге.

По словам председателя правления БРК Абая Саркулова, это свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны заемщиков. Для каждого из клиентов в начале прошлого года Банк разработал меры поддержки в виде дорожных карт и индивидуальных антикризисных планов.

Мы являемся в первую очередь институтом развития, и не ставим перед собой цель максимизации прибыли, деятельность Банка осуществляется на основе безубыточности. Тем не менее, в 2021 год Банк входит с положительными финансовыми показателями. По предварительным итогам, чистая прибыль БРК в 2020 году составила 25,4 млрд тенге. Объем собственного капитала составил 516 млрд тенге, рост - 21% по сравнению с 2019 годом, - добавил он к сказанному.

Также г-н Саркулов сообщил, что Банк продолжает политику диверсификации портфеля заимствований и планирует привлекать средства на внутреннем и на международном рынках капитала. В феврале прошлого года Банк Развития привлек около 62 млрд тенге по выгодной ставке, выпустив деноминированные в тенге евробонды, а также в конце прошлого года заключен кредитный договор с ЕАБР на предосталвение БРК 5,72 млрд российских рублей, что позволит Банку кредитовать казахстанских бизнес на выгодных условиях.

Таким образом, объем привлеченного фондирования в 2020 году составил 542 млрд тенге, из которых 74,9% - являются рыночными средствами. На каждый тенге из государственных средств Банк привлек 2,98 тенге рыночного заимствования.

Глава БРК подчеркнул, что Банк с 2015 года финансирует в иностранной валюте только те проекты, которые реализуют продукцию на экспорт и имеют источники дохода в иностранной валюте. Эта мера была внедрена, с целью снизить валютные риски заемщиков после значительного обесценения национальной валюты в 2015 году. По предварительным итогам 2020 года, доля займов в тенге в структуре кредитного портфеля Банка увеличилась до 54,5% с 20,5%.

От общих итогов представители Банка перешли к конкретным проектам и сообщили, что в 2020 году одобрено 8 инвестиционных проектов и 4 предэкспортные операции на сумму 195,4 млрд тенге. Замглавы БРК Думан Аубакиров перечислил несколько из них:

- строительство завода по производству легковых автомобилей Hyundai в Алматы;

- модернизация и строительство литейной фабрики, а также строительство ферросплавного завода в Караганде;

- строительство туристического комплекса "Караван-Сарай" в Туркестанской области;

- строительство солнечной электростанции "Каскелен 50 МВт" в Алматинской области;

- строительство маслопрессового завода ТОО "МаслоДел Петропавловск";

- предоставление гарантии на строительство производства по переработке мяса бройлера в Алматинской области;

- строительство газопровода в Кордайском районе Жамбылской области (в рамках проекта по газификации города Тараз);

- Предэкспортное финансирование ТОО "Литейное производство" и другие.

При этом в 2020 году в эксплуатацию запущено 9 инвестиционных проектов, профинансирвоанных Банком. Это такие проекты как строительство второго пускового комплекса на 50 МВт ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", развитие завода нефтяного машиностроения АтырауНефтеМаш bстроительство I очереди гостинично-туристского комплекса "Aktau Resort Hotel" в Мангистауской области, cтроительство II очереди Макинской птицефабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области, строительство завода по производству легковых автомобилей Hyundai в Казахстане и др.

Благодаря их запуску создано 1942 новых рабочих мест по всей республике. За 2020 год предприятия выплатили в республиканский бюджет 17 млрд тенге.

Думан Аубакиров акцентировал внимание на том, что Банк стремится расширить кредитный портфель "зелеными" проектами и придерживается принципов развития качественной инфраструктуры.

Для нас важны такие составляющие как социальная ответственность, экологическая составляющая и устойчивость проекта. Экологически чистые производства БРК кредитует с 2015 года, и для нас очень важно, что партнеры, работавшие с нами в этой сфере на первых этапах, сегодня вновь возвращаются в Банк уже с новыми проектами, - сказал зампред БРК.

Так как БРК является основным оператором Госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2015 – 2019, на реализацию программы Банка ранее привлек 581 млрд тенге и одобрил 26 инвестиционных проектов на сумму 544,2 млрд тенге. В частности благодаря запуску проектов, профинансированных в рамках ГПИИР, в Казахстане производятся длинномерные рельсы Актюбинского рельсобалочного завода, высококачественный ферросилиций ТОО "YDD Corporation", минеральные удобрения АО "Казазот", жд колеса ТОО "Проммашкомплект", силовые трансформаторы ТОО Asia Trafo", легковые автомобили Hyundai завода Hyundai Trans Kazakhstan, построена современная Макинская птицефабрика и др.

Сегодня уже можно говорить о промежуточных результатах поддержки запуска предприятий ГПИИР-2 - создано около 5,5 тысяч новых рабочих мест, за 9 месяцев 2020 года проэкты ГПИИР реализовали продукцию на 1,3 триллион тенге, экспортировано продукции на 1 триллион тенге, налоговые отчисления в бюджет составили 187 млрд тенге.

На поддержку экспортеров в рамках программы "Нурлы Жол" Банк привлек 95 млрд тенге и оказал поддержку 17 предприятиям экспортерам отечественной продукции на сумму 540,70 млрд тенге. За 9 месяцев 2020г. экспортировано готовой продукции на 88,4 млрд тенге.

В перечень экспортированной продукции входят силовые масляные и сухие трансформаторы, магистральные тепловозы, растительное масло, кондитерские изделия, молочная продукция, безалкогольные напитки, аммиачная селитра, фосфорная продукция, смазочные масла и продукция металлургической промышленности и др.

Большой блок вопросов в ходе пресс-конференций прозвучал относительно реализации Программы льготного автокредитования, на которую 2020 году выделено 20 млрд тенге в рамках программы Национального банка РК. С начала реализации Программы коммерческим банкам выделено 82 млрд тенге, на выделенный транш банки-партнеры предоставили населению 26 449 займов для приобретения автомобилей отечественной сборки на 132,46 млрд тенге на револьверной основе. Следующий транш на сумму 20 млрд тенге, по словам представителей госбанка ожидается во второй половине 2021 г.

Кроме того, заместитель председателя правления Сандугаш Кенжебаева рассказала о процессах автоматизации и диджитализации Банка.

В 2019 году мы завершили мероприятия по модернизации IT- инфраструктуры, что позволило Банку развития увеличить эффективность и отказоустойчивость существующей инфраструктуры. Внедрение ЭЦП и переход на безбумажный документооборот во внутренних процессах Банка позволило ускорить бизнес-процессы. В период пандемии количество сотрудников, работавших оффлайн, было сокращено до минимума – всего лишь 5-7 человек, которые занимались вопросами безопасности и использованием платежных систем, - сказала Сандугаш Кенжебаева.

В 2020 году Банк также запустил систему BPM (Business Process Management) и автоматизировал процессы рассмотрения проектов на всех трех этапах анализа: от бизнес-предложения до банковской экспертизы, а также все процессы кредитования и кадрового администрирования.

Команда БРК запустила Личный кабинет на сайте Банка развития. Личный кабинет - это CRM-система собственной разработки, которая позволяет клиентам подавать заявки на финансирование дистанционно, а также отслеживать статус их рассмотрения. Функции BPM и CRM систем будут расширяться. Планируется внедрить функции взаимодействия и документооборота с заемщиками, предусмотренные в процессе финансирования и администрирования займов на протяжении сроков займов, а также с внешними экспертами.

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