Елбасы принял Аймагамбетова и Донакова

Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова и министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает zakon.kz.

Во время встречи с Нурсултаном Назарбаевым Талгат Донаков представил информацию о предпринимаемых мерах по модернизации системы отбора судей, осуществляемых в рамках Плана нации "100 конкретных шагов".

В ходе встречи с министром образования и науки Первый Президент Казахстана был проинформирован о текущей ситуации в сфере образования и планах по осуществлению направлений предвыборной платформы партии "Nur Otan" по развитию науки и воспитанию молодежи.