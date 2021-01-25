За детьми в Казахстане будут следить с помощью GPS-трекеров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аstanatv.

Пилотный проект внедряет Министерство внутренних дел. Полицейские предлагают крепить на одежду или рюкзак ребенка специальный маячок. Он поможет определить местоположение несовершеннолетнего. Планируется, что работать трекер будет через мобильное приложение "Найди меня". Оно доступно не только стражам порядка, но и родителям.

В случае утери связи с ребенком, родитель включает в приложении режим поиска маяка трекера. Кроме того, система будет интегрирована с Центром оперативного управления, а значит сигнал о розыске ребенка автоматически будет поступать в полицию. официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз

В арсенале полицейских скоро появятся и другие ноу-хау. В частности, планируется внедрить "Кнопку SOS" или устройство экстренного вызова. Нажав на него, можно будет вызвать полицию из любого уголка города. В МВД также отметили, что продолжат расширять систему видеонаблюдения.