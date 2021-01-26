Казахстанцев "развели" на 4 миллиона тенге мошенники

На 4 миллиона тенге "развели" казахстанцев мошенники из Павлодара, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал Астана, двое мужчин обвиняются в более чем 50 аферах. Злоумышленники рассылали сообщения о выигрыше сотового телефона. Чтобы получить приз, нужно было прислать код подтверждения из СМС. Четырехзначные цифры на самом деле были паролем для перевода денежных средств на счет преступников.

Кроме того, в полиции рассказали и о другом факте мошенничества. Так, на уловки афериста попались почти 100 доверчивых женщин.

Приговорен к 3,5 годам ограничения свободы, а также привлечен к 100 часам принудительного труда. Злоумышленник создавал фейковую страницу в сети Инстаграмм и знакомился с девушками. После, под предлогом перевода денежных средств на лечение матери, просил девушек предоставить ему реквизиты банковских счетов и личных данных. По полученным сведениям, оформлял онлайн-кредиты. оперуполномоченный УПК ДП Павлодарской области Айбек Алкамбек