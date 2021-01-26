Токаев высказался о фармацевтических картелях

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев заявил о монополии и картелях в сфере фармацевтики, сообщает zakon.kz.

Президент обратился к председателю Агентства по защите и развитию конкуренции.

Мы специально создали фактически новое ведомство. Вы начали активную работу и ее надо выполнять далее. Важно обеспечить прозрачность процесса и предотвратить монополии. Что касается так называемых картелей в сфере фармацевтики, мы будем держать эту проблему на контроле, - указал Токаев.

Серик Жумангарин отметил, что уже было выявлено 58 системных барьеров.

В частности, в сфере лабораторных услуг. Все эти барьеры обсуждаются с министерствами. По вашему поручению исполнено поручение по снижению цен на маски, антиковидные препараты. Необходимое расследование рынка завершается. Агентство, начиная с этого года, на этапе регистрации цен на препараты будет проводить экономический анализ обоснованности, - заключил председатель.