Токаев недоволен окраинами столицы

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Нур-Султан должен быть привлекательны городом, сообщает zakon.kz.

По его словам, общее видение столицы правильное.

Нужно уделить внимание жилью, школам, инфраструктуры для граждан. Столица должна быть привлекательным городом с точки зрения восприятия для людей, которые приезжают к нам, - сказал он на расширенном заседании Правительства.

Также он затронул тему газификации.

Это стратегическая задача. Это поручение, если не ошибаюсь, высказывал в своем послании. Сейчас важно сохранить темпы подключения граждан к газу. Есть информация, что частные дома имеют проблему, потому что цена от 500 до 700 тыс в год. Вроде как неподъемная сумма. Как будете решать? И в целом, что делается для благоустройства окраин, которые не красят нашу столицу? - отметил Токаев.

Алтай Кульгинов ответил, что люди закупили уголь.

Вопросы по цене со стороны граждан были. Сейчас цена снизилась на 150 тыс. Касательно темпов - будем работать, не будем сбавлять. Все работы будут выполнены в срок, - уточнил аким Нур-Султана.

Токаев добавил, что в феврале необходимо запланировать объезд города и посмотреть на развитие столицы.