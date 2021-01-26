Токаев рассказал, сколько обращений поступает на его имя

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев рассказал о запуске новой информационной системы "Нәтиже", которая будет принимать обращения от граждан, передает корреспондент zakon.kz.

Есть еще один важный момент – мы реализуем концепцию "Слышащего государства". Многое в этом направлении уже сделано. Главный инструмент - перезапуск работы с обращениями граждан. Только в прошлом году госорганами было рассмотрено более 1 млн 900 тысяч обращений. Большая цифра, почти 2 млн. На мое имя их поступило более 32 тысяч, на треть больше, чем в 2019 году, - сказал Токаев.

При этом он отметил, что более 80% из адресованных президенту вопросов, относятся к исключительной компетенции различных госорганов.

Фактов формализма и отписок все еще много. Это уже системная проблема, которую придется решать законодательно, путем реформы всего государственного устройства. Для повышения качества работы с заявителями поручается разработать новую информационную систему обращений и центры "Нәтиже" до 1 июля. Система должна быть запущена во всех госорганах, - указал глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан