Грузовик насмерть сбил школьника в Алматинской области

В Алматинской области произошла трагедия на трассе: грузовик сбил насмерть 8-летнего мальчика, сообщает zakon.kz.
В департаменте полиции Алматинской области отметили, что начато досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия.
В ДТП с участием грузовика марки "Howo" 8-летний мальчик скончался на месте. По делу назначен ряд экспертиз. Уголовное дело находится в производстве сотрудников областного департамента полиции. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства, - уточнили в ведомстве.
Хотите быть в курсе важных новостей?