Хозяин кафе незаконно захватил землю в Алматы

Управлением градостроительного контроля Алматы на основании акта о назначении проверки №159-Э от 15 июля 2020 года проведена внеплановая проверка объекта в Медеуском районе. Сейчас незаконно построенный объект снесен, передает zakon.kz.

В ходе проверки выяснилось, что летнее кафе, расположенное по проспекту Достык и построенное хозяйственным способом, появилось без соответствующего права на землю, объект эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию.

По факту выявленных нарушении, Управлением в отношении хозяина кафе приняты меры по ст.323 КРКоАП "Эксплуатация объектов и комплексов введенных в установленном порядке в эксплуатацию", также, составлен протокол об административном правонарушении по ст.319 КРКоАП "Незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых объектов без соответствующего права на землю" с направлением в специализированный межрайонный административный суд города Алматы (далее - СМАС).

Согласно постановлению СМАС за №7528-20-00-315909 от 20.08.2020 года хозяин кафе признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.319 КРКоАП и назначен административный штраф в размере 41 670 (сорок одна тысяча шестьсот семьдесят) тенге, с принудительным сносом незаконно возведенного строения. В настоящее время объект снесен.