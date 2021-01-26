Некоторые водохранилища под Алматы передадут в управление частникам

В двух районах Алматинской области, недалеко от Алматы некоторые водохранилища будут переданы в доверительное управление частным лицам, передает zakon.kz.

По информации Управления финансов Алматинской области, тендер по передаче объектов водохозяйственного сооружения (водохранилища) в доверительное управление без права последующего выкупа запланирован на 8 февраля.

В частности, планируется передать в доверительное управление:

каскадное русловое водохранилище "Саз Талгар 4" (сроком на 25 лет)

каскадное русловое водохранилище "Кутентай 1" (сроком на 25 лет)

каскадное русловое водохранилище "Кутентай 2" (сроком на 25 лет)

каскадное русловое водохранилище "Саз Талгар 7" (сроком на 25 лет) в Талгарском районе

водохранилище "К-1" (сроком на 49 лет) в Илийском районе. "К-1" осуществляет водовыпуск в Малую Алматинку и магистральный канал "Кызыл-Ту".

Гарантийный взнос для участия установлен в размере 100 млн тенге.

Как пояснила заместитель руководителя управления Ильмира Сарбасова, в тендере могут принять участие все желающие.

По ее словам, передача этих объектов в частные руки согласована с Антимонопольным ведомством и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов.