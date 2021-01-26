Некоторые водохранилища под Алматы передадут в управление частникам

26 января 2021, 17:53
Фото: almaty.tv

В двух районах Алматинской области, недалеко от Алматы некоторые водохранилища будут переданы в доверительное управление частным лицам, передает zakon.kz.

По информации Управления финансов Алматинской области, тендер по передаче объектов водохозяйственного сооружения (водохранилища) в доверительное управление без права последующего выкупа запланирован на 8 февраля.

В частности, планируется передать в доверительное управление:

  • каскадное русловое водохранилище "Саз Талгар 4" (сроком на 25 лет)
  • каскадное русловое водохранилище "Кутентай 1" (сроком на 25 лет)
  • каскадное русловое водохранилище "Кутентай 2" (сроком на 25 лет)
  • каскадное русловое водохранилище "Саз Талгар 7" (сроком на 25 лет) в Талгарском районе
  • водохранилище "К-1" (сроком на 49 лет) в Илийском районе. "К-1" осуществляет водовыпуск в Малую Алматинку и магистральный канал "Кызыл-Ту".

Гарантийный взнос для участия установлен в размере 100 млн тенге.

Как пояснила заместитель руководителя управления Ильмира Сарбасова, в тендере могут принять участие все желающие.

По ее словам, передача этих объектов в частные руки согласована с Антимонопольным ведомством и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов.


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