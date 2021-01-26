Некоторые водохранилища под Алматы передадут в управление частникам

В двух районах Алматинской области, недалеко от Алматы некоторые водохранилища будут переданы в доверительное управление частным лицам, передает zakon.kz.
По информации Управления финансов Алматинской области, тендер по передаче объектов водохозяйственного сооружения (водохранилища) в доверительное управление без права последующего выкупа запланирован на 8 февраля.
В частности, планируется передать в доверительное управление:
Гарантийный взнос для участия установлен в размере 100 млн тенге.
Как пояснила заместитель руководителя управления Ильмира Сарбасова, в тендере могут принять участие все желающие.
По ее словам, передача этих объектов в частные руки согласована с Антимонопольным ведомством и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов.
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