За первый месяц года полицейские изъяли 340 кг наркотиков

За первый месяц 2021 года уже выявлено около 90 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает zakon.kz.

Из них 59 фактов сбыта, 28 хранения и 6 контрабанды, с задержанием лиц по фактам незаконного оборота хранения наркотических средств в особо крупных размерах, проведенными в ряде регионов.

Общий вес изъятых наркотических средств составил более 340 кг, из которых около 77 кг гашиша и 600 гр героина.

Так, в Актюбинской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в автомашинах, на которых передвигались задержанные, и с адресов мест их проживания изъято около 180 кг марихуаны и около 10 кг гашиша.

В Жамбылской и Костанайской областях полицейскими задержаны местные жители, у которых изъяты наркотики гашиш.

В Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях сотрудниками полиции проведены мероприятия по задержанию лиц за хранение в особо крупном размере марихуаны. В результате у 49-летнего жителя села Алгабас ВКО обнаружено около 25 кг высушенной марихуаны, а у жителя города Шу 10 кг высушенной марихуаны и 17,5 кг ее семян. Сотрудники батальона патрульной полиции совместно с наркополицейскими Жамбылской области остановили автомашину на 260 километре автодороги "Западная Европа – Западный Китай" под управлением жителя Алматы. При проведении обыска легковой автомашины в багажнике обнаружены две хозяйственные сумки, где находилось 48 кг гашиша.

В числе крупных задержаний следует отметить изъятие 570 гр героина у ранее судимого жителя села Кордай.

В Усть-Каменогорске пресечен канал поставки синтетических наркотиков, реализуемых посредством применения информационных ресурсов, где 20-летняя жительница областного центра занималась фасовкой и сбытом путем закладок.

В ходе обыска по месту ее жительства изъяты приспособления для фасовки и взвешивания психотропных веществ, а именно электронные весы, пакетики, мерная ложка и посуда, изоленты разного цвета, рулоны фольги, а также 53 полимерных пакета с психотропным веществом, вес которых составил более 200 гр.

Как пояснила задержанная, психотропные вещества она получила путем закладки в Усть-Каменогорске через приложение Telegram и планировала реализовать в областном центре.

К слову, за прошлый год органами внутренних дел выявлено 2144 наркопреступлений, в том числе 1300 фактов сбыта.

Из незаконного оборота изъято почти 26 тонн наркотиков, из них 100 кг приходится на синтетические виды. Ликвидировано 7 нарколабораторий с изъятием более 65 кг готовых к употреблению наркотиков. Зарегистрировано 800 фактов распространения новых психоактивных веществ, в том числе 138 фактов рекламы наркотиков. Заблокировано более 850 сайтов, распространявших наркотики. пресс-служба МВД РК