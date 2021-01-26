Деятельность ряда НПО приостановят в Казахстане

МИД РК провело первое в этом году онлайн заседание Консультативно-совещательного органа "Диалоговая площадка по человеческому измерению" (КСО "ДПЧИ"), сообщает zakon.kz.

В нем участвовали казахстанские правозащитные НПО, депутаты Парламента РК, Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в РК, представители Комиссии по правам человека при Президенте РК, Верховного Суда, Конституционного Совета, заинтересованных министерств, а также международные партнеры – Программа развития ООН, Управление Верховного комиссара по правам человека, ОБСЕ, Европейский союз, Посольство США, ЮСАИД и НПО "Международная тюремная реформа".

Заседание открыл заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди. В своем выступлении он подробно информировал об инициированном Президентом Касым-Жомартом Токаевым третьем пакете политических реформ и о системной реализации заявленного курса на политическую модернизацию.

Были рассмотрены вопросы права на здоровье в свете опыта борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями. С докладом выступила заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Зауре Ахметова.

Рабочая группа неправительственных организаций по защите прав детей выступила с презентацией подготовленной ее экспертами концепции законопроекта об Уполномоченном по правам ребенка. В обсуждении этого вопроса активное участие приняла Омбудсмен по правам ребенка в РК Аружан Саин.

На заседании выступил директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис с информацией о приостановлении деятельности некоторых НПО по решению налоговых органов РК. По итогам обсуждения КСО рекомендовал данным организациям обратиться в вышестоящие инстанции налоговых органов и обжаловать решение. Заместитель премьер-министра РК М.Тлеуберди обещал взять данный вопрос на свой контроль.

Дискуссии по каждому пункту повестки имели традиционно открытый и конструктивный характер с выработкой конкретных предложений по дальнейшему взаимодействию государственных органов и НПО по данным вопросам.