В США потребовали через суд удалить Telegram из Google Play

Бывший американский посол Марк Гинсберг подал иск против подразделения Google - Alphabet Inc. в суд Калифорнии и потребовал удалить приложение Telegram из магазина Google Play Store, сообщает zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, основанием стало утверждение, что Telegram способствует насилию, экстремизму и антисемитизму.

Кроме того, в своем иске Гинсберг заявил, что мессенджер использовался для распространения угроз, в том числе перед инаугурацией президента США Джозефа Байдена. Он также обвиняет Google, что компания никак на это не реагирует. Бывший посол считает, что через мессенджер координировались действия после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена.

После штурма Капитолия 6 января коропорации Apple и Google удалили соцсеть Parler из своего магазина приложений. Технологические гиганты обвинили сервис в отсутствии должной модерации и распространении сведений, представляющих "угрозу общественной безопасности". После этого резко увеличилась загрузка Telegram.